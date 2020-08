Più volti di una stessa squadra: ma qual è la vera anima di questa Fiorentina?

Archiviato il più strano campionato della storia del calcio italiano, si comincia già a preparare la prossima stagione. Analizzando l’anno che è stato, al di là dello stop per il Covid-19, la Fiorentina non ha brillato, riuscendo comunque a piazzarsi al nono posto. Guardando le squadre che a livello di punti hanno fatto meglio, a parte il Sassuolo autore di una bella stagione, troviamo tutte le big della Serie A. Al primo anno di Commisso in molti probabilmente si aspettavano qualcosa di meglio e anche la rosa iniziale aveva fatto sperare in qualcosa di meglio. La verità è che davanti alla squadra di Iachini si sono piazzate società già belle solide con progetti ben più maturi rispetto a quello della Fiorentina.

Un piazzamento arrivato grazie a un filotto di risultati positivi in un finale di stagione che, visto lo stop e le condizioni fisiche dei giocatori, non può dare certezze su quella che è la vera anima di questa squadra. Qual è la vera Fiorentina dunque? Quella che stava lottando per la retrocessione o quella spigliata delle ultime partite? Ad ora, difficile dirlo anche se a livello di gioco la squadra non ha subito grandi mutazioni durante la stagione. Capirlo è comunque compito di Iachini e Pradè, per costruire una Fiorentina più solida e convincente.