Platek intanto torna di corsa e chiama Italiano: tra l’ostracismo alla Fiorentina e una possibile clamorosa ricucitura

Non c’è pace neanche tra americani: l’umore di Robert Platek, patron dello Spezia è pessimo, soprattutto nei confronti di Commisso, che l’approccio per discutere del tecnico spezzino non l’ha neanche cercato. Mentre il presidente viola gestisce le faccende dall’America, Platek è tornato di corsa in Italia per cercare di risolvere la situazione ed ha chiamato lo stesso Italiano, ad oggi in vacanza in Sicilia. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbero esserci addirittura i margini per una ricucitura con il tecnico: ciò che invece resta sicuro è l’ostracismo verso la Fiorentina, che per liberare il tecnico dovrà pagare inevitabilmente.