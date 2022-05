Plusvalenze fittizie, la Corte Federale ha respinto il ricorso della Procura: il punto sulla situazione

Arrivano importanti novità sull’evoluzione del ‘Caso Plusvalenze‘, che interessa ben cinque club di Serie A (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria) e altri tra B e C. La Corte Federale ha quest’oggi respinto il ricorso della Procura FIGC contro l’assoluzione di undici società implicate.

La Procura aveva esaminato i motivi per cui la decisione andava rivista. In particolare, faceva riferimento al fatto che il metodo di valutazione dei giocatori – sulla base del quale sono stati prosciolti gli indagati inizialmente – fosse analogo a quello adottato in procedimenti precedenti (portando diversi esempi). La sentenza è stata però confermata.