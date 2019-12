Politano ha le valige in mano, ma la Fiorentina non è l’unica pretendente

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Matteo Politano sarebbe pronto a dire addio all’Inter. I nerazzurri vogliono rinforzare un reparto offensivo ancora troppo fragile e par farlo devono sfoltire la rosa. Il laterale italiano è uno dei primi indiziati a lasciare la corte di Conte e su di lui ci sono Atalanta e Fiorentina dalle quali però ancora non sono partiti assalti. Politano potrebbe essere l’opzione perfetta per sostituire Ribery in casa viola. Ora c’è da capire chi tra Inter e le pretendenti del giocatore farà il primo passo.