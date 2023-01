Polverosi: “Aquilani può diventare un allenatore di primo livello. Da Vlahovic e Chiesa ai suoi ragazzi, senza finire alla Juventus”

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina leggiamo il parere di Alberto Polverosi sul settore giovanile viola, che ha visto la vittoria della Supercoppa Italiana da parte della Fiorentina Primavera: “La Supercoppa dei giovani della Fiorentina entra in una stagione finora deludente per la squadra più anziana. E’ il quinto successo di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e della Fiorentina nell’ultima epoca felice per i viola, quella di Montella (…). Secondo gli osservatori di settore, Aquilani ha tutto per diventare un allenatore di primo livello. Va seguito con attenzione, così come la società deve seguire anche i suoi ragazzi. Deve aiutarli a crescere perché, a loro volta, aiutino a crescere la Fiorentina.

Anche Chiesa, anche Vlahovic erano fiori all’occhiello della Primavera (Chiesa pure nelle squadre più giovani). Tutt’e due hanno debuttato in A con la Fiorentina, tutt’e due hanno fatto sognare Firenze e tutt’e due, nel momento più bello della loro carriera, sono stati ceduti alla Juventus. È quello che i tifosi sperano non accada anche con Martinelli, portiere del 2006 (gioca sotto età), col terzino Kayode, col centrocampista Amatucci, con l’attaccante albanese Toci e con Distefano (…)”.