Polverosi: “La Fiorentina deve porre rimedio al disastroso mercato estivo. Ecco di che livello dovranno essere gli acquisti”

La firma de Il Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato di Fiorentina nell’editoriale presente quest’oggi sul quotidiano.

Questo il suo pensiero: “Un risveglio c’è stato. Non un vero rilancio, diciamo un rilancino, ma qualcosa nell’animo della Fiorentina, anche se la partita col Sassuolo (o meglio, le gare precedenti) ha fatto capire chiaramente i limiti della squadra, limiti che stanno nell’incapacità di adattarsi alle nuove indicazioni tattiche di Prandelli. (…) La Fiorentina ha bisogno di rinforzi pesanti, di giocatori forti e pronti, di un attaccante che incida subito. E non basta. La Fiorentina ne ha bisogno subito, non alla fine ma all’inizio di gennaio. I viola giocano domenica 3 contro il Bologna, il 6 all’Olimpico contro la Lazio, il 10 al Franchi col Cagliari, poi gli ottavi di Coppa Italia, la trasferta al ‘Maradona’ di Napoli il 17, la sfida in casa col Crotone (che oggi si presenza come una sfida salvezza e che chiuderà il girone d’andata) del 24 e il 31 altro scontro diretto contro il Torino.

Conclude così Polverosi: “A gennaio la Fiorentina gioca 6 partite di campionato, ma solo dalla seconda potrà schierare i nuovi acquisti. Il club viola deve porre rimedio al disastroso mercato estivo, ma se i nuovi entrano a gennaio il rischio aumenta. Ora che Vlahovic ha dato i primi segnali di vivacità, affiancarlo subito ad un attaccante già pronto può essere la spinta giusta. Si sentono in giro vico su Caicedo (ma la Lazio come fa a lasciarlo andare?), su De Paul, su Milik e su Gomez in rotta con Gasperini. Il livello deve essere questo”.