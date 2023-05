Polverosi: “La Fiorentina ha già annunciato la permanenza di Italiano, ma il tecnico ha già dimostrato di sapersi svincolare. Se lo vorrà, il Napoli…”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Radio Punto Nuovo, intervenendo sul Napoli e sulle voci che vorrebbero Italiano sulla panchina dei partenopei. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha già annunciato la sua conferma, ma lui ha dimostrato di sapersi svincolare in anticipo come già visto allo Spezia. Pertanto, se il Napoli avrà davvero voglia non credo che avrà tanto difficoltà. Di certo Italiano è un allenatore capace di grandi imprese, come visto alla Fiorentina e le due finali raggiunte.

Rispetto a Spalletti, però, manca di esperienza e di elasticità: il calcio di Luciano sa adattarsi a qualsiasi forma di espressione. Per questo, da Spalletti a Italiano sarebbe un passo indietro, ma potenzialmente potrebbe essere ottimo”.