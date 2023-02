Posch: “A Firenze per vincere, sfida alla nostra portata. Gara di andata la svolta per la squadra. Per il Bologna l’Europa è possibile”

Stefan Posch, difensore austriaco del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport, concentrandosi anche sulla prossima sfida con la Fiorentina di domenica prossima. Il classe ’97 arrivato dall’Hoffenheim ha esordito in A proprio con la Fiorentina nella gara di andata.

Ecco le parole del difensore: “Con la Fiorentina è stata la svolta per me e per la squadra. Ero una punta, per questo ho conservato l’istinto del gol. A Firenze possiamo vincere. Se ci crediamo diventa una sfida alla nostra portata. Come abbiamo fatto l’ultima volta. Udinese, Fiorentina, Torino, tutte preoccupano. Anche la Juventus. Lo abbiamo visto nell’ultimo weekend: squadre che stanno più in basso in classifica hanno fatto risultati con quelle più in alto. Qui c’è qualità, l’Europa è possibile. Se ognuno dentro la squadra gioca al massimo, al top delle sue possibilità, l’anno prossimo possiamo giocare a livello internazionale. Penso sia presto per parlarne, mancano ancora diciassette partite. È una strada difficile, ma abbiamo le qualità per riuscirci”.