Pradè: “Abbiamo una squadra forte e completa che adesso deve prendere consapevolezza. Abbiamo preso dei calciatori che hanno già degli ingaggi importanti…”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha esordito così nella consueta conferenza stampa di fine mercato: “Secondo me abbiamo un’ottima squadra, una squadra forte e completa. Siamo logicamente in un percorso di crescita; abbiamo cambiato 19 elementi da due stagioni fa, sono rimasti solamente Pezzella e Milenkovic. Abbiamo preso dei calciatori che hanno già degli ingaggi importanti. In questo mercato abbiamo fatto più di 40 uscite, piano piano stiamo ripulendo tutto ciò che non consideravamo valido per la prima squadra. La squadra adesso deve prendere consapevolezza. Non ci aspettavamo la prestazione contro la Sampdoria dopo due ottime partite contro il Torino e l’Inter. Adesso possono darci ragione o torto solamente i risultati”.

0 0 vote Article Rating