Pradè: “Abbiamo giocato solo noi e abbiamo dominato la partita. Vedo soltanto un futuro roseo per questa squadra”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la partita con la Juventus ha espresso la sua amarezza per l’eliminazione in Coppa Italia: “Dispiace tanto. Siamo venuti qui, ci siamo giocati la nostra gara, usciamo con una sconfitta che sembra pesante, ma la partita l’abbiamo dominata e l’abbiamo giocata solo noi. Complimenti ai ragazzi e al mister, abbiamo fatto un bellissimo percorso, vincendo a Bergamo e a Napoli. Questi 180 minuti lasciano un grande rammarico perché questa grandissima differenza tra queste due squadre non si è vista. Ma da stasera già bisogna pensare alla partita di domenica prossima in campionato”.

E ancora: “Se pensiamo che questa squadra lavora insieme da soli nove mesi, i passi che abbiamo fatto sono da gigante. Dobbiamo diventare una squadra più cinica e determinata, ma vedo soltanto un futuro roseo. Mancata fortuna? E’ iniziata subito così la gara, con quella mischia dove non ci abbiamo capito niente nemmeno noi. Poi abbiamo preso un gol stupido, Perin ha fatto due grandi parate. Però la devi buttare dentro perché sennò tutte queste sono chiacchiere”.