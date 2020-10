Pradè rivela: “Se ci fosse stato il prezzo congruo sarebbero partiti anche Pezzella e Milenkovic. Se il serbo non rinnoverà lo venderemo il prossimo anno”

Ha parlato nello specifico anche della situazione Chiesa il DS della Fiorentina Daniele Pradè: “Nel pre covid abbiamo avuto offerte dall’Inghilterra per Chiesa ma lui voleva rimanere in Italia. Siamo riusciti a ricevere una bella cifra dalla sua cessione e in questo momento non era semplice. Chiesa ha rinnovato alle condizioni che voleva Rocco, ovvero alle cifre con cui era qua a Firenze. Se ci fosse stato il prezzo congruo sarebbero partiti anche Pezzella e Milenkovic. Se rinnoverà il contratto bene, altrimenti lo venderemo il prossimo anno. Pugno di ferro con Chiesa? E’ stato fatto lo scorso anno, ma non ne vale la pena”.

