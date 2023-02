Pradè: “Una vittoria che ci dà tanta motivazione, abbiamo dimostrato che possiamo fare grandi cose. Il gol di Cabral è di una bellezza incredibile”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha espresso il proprio commento sulla vittoria netta ottenuta dalla squadra in Conference League: “E’ stato bellissimo, si è fatto sentire l’incitamento dei tifosi e siamo felicissimi per loro. E’ una vittoria che serviva a tutti quanti, ai giocatori, all’allenatore, al presidente, alla dirigenza. Ci dà una motivazione diversa e ci fa capire che possiamo fare grandi cose, anche in campionato”.

Poi ha aggiunto: “Cabral ha fatto un gol di una bellezza incredibile. Anche la prima rete di Jovic è stata meravigliosa. Vincere una partita del genere, in questo modo, contro questa squadra che sta andando benissimo in Portogallo, non è stato banale. Ora pensiamo step by step, dobbiamo essere bravi a diventare una squadra matura, abbiamo un gruppo coeso”.