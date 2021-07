Praet non accetta un’altra stagione da seconda scelta al Leicester. Possibile ritorno in Serie A per il centrocampista

Daniele Pradè lo ha seguito a lungo nelle scorse finestre di mercato, ma alla fine ad accomunare Dennis Praet e la Fiorentina ci sono state solo voci di mercato. Adesso però il centrocampista ex Sampdoria, dopo una stagione da seconda scelta al Leicester, potrebbe tornare in Italia, visto che ha comunicato ai dirigenti inglesi di non accettare un’altra stagione in panchina. La società è pronta ad accontentare il ragazzo e ascoltare le possibili offerte. A riportarlo è il Sun.