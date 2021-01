Prandelli: “Antognoni suggerisce sempre giocatori che possono aiutare ma parlare di mercato ora è poco utile”

A margine delle sue parole a Dazn, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato anche il mercato e due suggestioni come il Papu Gomez e Pato, suggeritigli via domanda: “Quando parla Antognoni, suggerisce sempre giocatori che ti possono aiutare. Ma parlare di mercato in questo momento mi sembra un esercizio poco adatto da fare”.

