Prandelli: “Continuo ad insistere che il nostro obiettivo è arrivare a 40 punti. In Primavera ci sono ragazzi interessanti; Vlahovic? Ecco dove deve migliorare”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il tecnico viola Cesare Prandelli: “In Primavera ci sono dei ragazzi interessanti ma non è giusto fare nomi. Questi ragazzi devono capire che il calcio non è solo divertimento. Obiettivi per la prima squadra? Continuo ad insistere che il nostro obiettivo è arrivare a 40 punti veloce. Basta una partita o due fatte male e ritorni a pensare in modo negativa. Vlahovic? Ha delle ottime caratteristiche ma deve ancora migliorare molto nell’equilibrio e nell’attacco alla porta. Ma la base è importante. Malcuit? E’ arrivato con grande entusiasmo. Gli manca il ritmo gara, ha lavorato sodo e piano piano sarà integrato”.

