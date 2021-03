Prandelli e l’atto d’amore per la Fiorentina: “Io un peso? Sono pronto a parlarne”

Il Cesare Prandelli 2.0, il ritorno, la seconda avventura del tanto amato allenatore dell’era Della Valle, chiamatelo un po’ come preferite, ha deluso tutti. Inutile girarci intorno, le aspettative dell’ambiente verso il tecnico tanto amato erano ben più alte, appena un girone di campionato fa, quando Iachini veniva esonerato, messo in croce per i risultati poco esaltanti e una Fiorentina “timorosa” e poco spregiudicata. Sono passati mesi, Prandelli le ha provate tutte, ma purtroppo la Fiorentina è sempre la stessa, paurosa e dall’identità sbiadita, che oscilla dallo 0 a 3 allo Stadium al 6 a 0 di Napoli.

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle parole di Prandelli durante la conferenza stampa di ieri. Il tecnico viola è a rischio, così come lo sono tutti gli allenatori. “Il mio futuro è la gara contro il Parma, da vincere. Se sono un peso, basta parlarne. con la società in questo momento c’è un bel rapporto.” queste le parole di Prandelli. Il suo punto debole sono i risultati, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. La sua forza invece sono la passione, l’amore per la città e per i suoi colori.

Il tecnico bresciano ieri: “Quando ho accettato di tornare ho dato la massima disponibilità per qualsiasi decisione e ruolo. Per me la Fiorentina viene avanti a tutto, trascurando pure famiglia e amici. Sto mettendo grande energia, cuore e anima. Se però questo non bastasse e mi rendessi conto di essere un peso, basterebbe parlarne. Intanto vado avanti per la mia strada”. Sarà il campo, oggi pomeriggio, il primo alleato di Prandelli, oppure il severo giudice.