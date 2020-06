Prandelli: “Juric ha saputo dimostrare le sue qualità. Nazionale? Con gente come Chiesa il futuro è roseo”

L’ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Diversi i temi toccati dal nativo di Orzinuovi, che si è espresso in questi termini a proposito di Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona accostato anche alla Viola: “Sono contento per quello che sta facendo, perché ha saputo dimostrare le sue qualità. In più ha trovato una squadra adatta al gioco che intende esprimere”.

Prandelli si sofferma poi anche sul futuro della Nazionale azzurra, che ha allenato dal 2010 fino al 2014: “Manca sicuramente un po’ di esperienza, ma con gente come Chiesa e Zaniolo il futuro è roseo”.