Prandelli: “Montiel deve completarsi fisicamente ma avrà un bel futuro. Ad oggi recuperiamo Bonaventura e Callejon e le scelte sono quelle”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli parla poi di Tofol Montiel: “Lui e Vlahovic hanno l’età ma una prestanza completamente diversa, Montiel deve completarsi fisicamente, col mancino ha un gran talento. E’ chiaro che per noi potrebbe essere interessante capire cosa può dare dopo una stagione da titolare. In questo momento ho recuperato Borja, Bonaventura, Callejon e le scelte sono queste ma il ragazzo è sereno, ha voglia di migliorare, di fare per cui avrà un futuro molto interessante”.

Tema Milan, con la presenza di Bonera in panchina (Pioli e il vice Murelli sono ancora positivi al Covid), e poi Bonaventura: “Daniele ha sempre fatto una carriera usando la testa, per cui il passaggio alla panchina è stato abbastanza. Per la lotta scudetto ci sono molte squadre che possono rompere l’egemonia della Juve, tra cui lo stesso Milan. Bonaventura ha esperienza, può capire le posizioni interessanti sul campo, così come altri. Io voglio pensare a 18 titolari, abbiamo questi 5 cambi che possono fare la differenza, soprattutto per cambiare a livello tattico”.

Come si guarisce dal momento negativo? Prandelli risponde così: “Nel calcio si possono vivere momenti di grande depressione e poi magari basta un gol e poi da lì in poi il cervello inizia a pensare positivo. Il problema è trovare una continuità, di squadra, di gruppo, non voglio vedere giocatori che vanno fuori tempo, giocatori che pensano di risolvere la partita da soli perché non ce ne sono nel mondo. Se non per alcune eccezioni, tipo Ibrahimovic che noi non abbiamo. Dobbiamo estrapolare situazioni provate in allenamento e ripeterle in campo. I dati vanno letti ma in questo momento non possiamo fare confronti perché la Coppa Italia non ci offre dati fino agli ottavi di finale. Abbiamo sensazioni, come base aerobica siamo su un alto livello ma dobbiamo lavorare più sull’intensità”.