Prandelli: “Non c’è stata reazione e deve esserci sempre. Ho sentito Commisso. Dobbiamo tirare fuori la grinta”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando di Rocco Commisso: “L’ho sentito, è stato chiaro e preciso come sempre. La grinta la dobbiamo tirare fuori, starà a me dare input ai giocatori. Se sono arrivati a questi livelli significa che ce l’hanno. Domani partita importante”.

E sul cancellare la fragilità vista: “E’ meglio che si rigiochi subito, si va in campo, poche chiacchiere, voglio capire la reazione, voglio capire se questa squadra ha la mentalità per gestire le pressioni. Se uno ha paura, la devi affrontare. La paura si affronta affrontandola a viso aperto e la partita di domani può essere d’aiuto”.

E su cosa salva da domenica: “Il primo tempo è stato un tempo dove abbiamo avuto un buon atteggiamento, serve fare quello con più velocità. Le seconde palle l’ha prese il benevento, le ripartenze l’hanno fatte loro. Non c’è stata reazione veemente e feroce, su questo campo noi siamo abituati ad una squadra feroce. Una reazione veemente ci deve essere sempre”.