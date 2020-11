Prandelli: “Qualcosa di buono da San Siro ce lo portiamo a casa, Donnarumma è stato straordinario in due occasioni…”

Parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, anche in conferenza stampa: “Si porta via qualcosa di buono. Dobbiamo migliorare e capire come difendere come squadra e come attaccare. Qualcosa di più c’è stato. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non siamo riusciti a far gol per merito di due parate straordinarie di Donnarumma su Vlahovic e Ribery. Dobbiamo recuperare Ribery al 100% e poi accorceremo meglio anche con i centrocampisti. Si migliora cercando di convincere il gruppo che siamo sulla strada che dobbiamo percorrere tutti insieme. Se diamo un senso a quello che stiamo facendo, ce la possiamo fare a crescere. Non abbiamo mollato mai oggi, non era assolutamente facile. Il Milan è primo in classifica e sanno cosa fare, noi però qualcosa di buono l’abbiamo fatto”.

