“Prandelli si è messo a disposizione, mi aspettavo che i giocatori lo seguissero di più. Qualcuno non si rende conto della situazione”

L’ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio: “Non dobbiamo neanche pensare di andare in Serie B. Ma questa è la situazione. La posizione di classifica dipende dai calciatori. Per il resto, noi restiamo a sostenerli. Io personalmente non mi capacito di come una rosa simile si possa ritrovare in un pantano del genere”.

E poi ha aggiunto: “Sicuramente qualcuno ha dato meno di quello che poteva dare. Con Prandelli mi aspettavo un’apertura da parte dei giocatori verso un allenatore che arriva e si mette a disposizione. Così non è stato. Solo i giocatori contano davvero, devono avere il termometro del pericolo: c’è chi lo percepisce subito, c’è chi ha bisogno di ustionarsi. Kouame? Non è nella condizione di giocare. Non è una prima punta”.