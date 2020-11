Prandelli: “Una Fiorentina fragile, c’è da lavorare. Vlahovic? Non c’è un giocatore di 20 anni che faccia la differenza in area di rigore. Abbiamo un buon motore ma…”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, su Sky ha dichiarato dopo la sconfitta contro il Milan: “Non era facile giocare contro i rossoneri ma ci abbiamo provato. Ci mancano continuità e convinzione nei nostri mezzi. I gol hanno reso tutto più complicato, devo dire però che non abbiamo mai mollato”.

Sui leader che hanno deluso: “Ci serve più intensità. Noi stiamo lavorando su questo, ma non possiamo fare miracoli in pochi giorni. Ci portiamo a casa le cose buone che abbiamo visto e proveremo a migliorare. Fiorentina fragile? Anche su questo c’è da lavorare”.

Su Vlahovic: “Non c’è un giocatore di 20 anni che faccia la differenza in area di rigore. Ha delle ottime potenzialità. Gli ho dato fiducia in queste gare, ho preferito lui come centravanti, deve migliorare, ma a livello di applicazione c’è. Deve capire meglio i movimenti verso la porta avversaria. Poi cercheremo di recuperare al meglio Callejon e Ribery“.

La prossima giornata i viola giocheranno contro il Genoa: “La cosa che ho detto alla squadra è che abbiamo un buon motore ma senza aggressività e attenzione andiamo in difficoltà. Ci vuole del tempo per trasformare questo gruppo in squadra. Ora c’è bisogno di grande convinzione per affrontare la prossima partita“.