Presidente Commisso, ci provi lei a far prendere la giusta decisione a Vlahovic

L’ambiente Fiorentina è in attesa del ritorno a Firenze del presidente, Rocco Commisso. Come al solito, ci saranno tante tematiche che il numero uno viola dovrà affrontare di persona. Una di queste però è particolarmente delicata: il rafforzamento del rapporto con il club di Dusan Vlahovic.

Tra tante notizie negative che la squadra ha saputo fornirci, l’esplosione del serbo è sicuramente la nota più lieta, forse l’unica della stagione. Un classe 2000 ha davanti a sé ancora tante stagioni per migliorare ulteriormente e per poter diventare protagonista in una squadra che, per il futuro, aspira sicuramente ad essere in altre posizioni di classifica. Per questi motivi la Fiorentina non deve assolutamente lasciarlo scappare, ma deve saperlo blindare.

Ci aspettiamo dunque che Commisso, nel corso del suo prossimo periodo fiorentino, possa gettare le basi per quel famoso prolungamento del contratto del quale si parla addirittura da un anno. Ovvero da quando lo stesso giocatore aveva manifestato la sua volontà di voler rimanere ancora a lungo qua. Eravamo in pienissimo lockdown, c’era tempo e modo per discuterne e chiudere la faccenda e anche a costi sicuramente più bassi rispetto a quelli che dovrà sostenere ora il proprietario di Mediacom. Ma questa è un’altra faccenda che ci interessa relativamente: quello che conta è dare un segnale e mettere così a tacere i tanti, troppi rumors, sulle squadre a lui interessato.