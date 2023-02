Prima la doppietta di Longo, poi i nuovi acquisti di gennaio: la Fiorentina Femminile travolge la Samp a domicilio

Giornata di grandi notizie per la Fiorentina Femminile, che ha dilagato sul campo della Sampdoria, rafforzando il suo posto tra le prime tre, in attesa della gara della Juventus. Successo per 4-1 per le ragazze di Patrizia Panico, fuggite già sullo 0-2 a fine primo tempo e poi brave a chiuderla anche grazie ai nuovi acquisti di gennaio. Nella prima frazione la doppietta in tre minuti di Miriam Longo, tra il 29′ e il 32′, al 57′ invece il gol di Pettenuzzo a riaprire la gara.

Finale di partita invece molto favorevole alla Fiorentina, che ha segnato prima all’81’ con Hammarlund, in anticipo proprio su Pettenuzzo. All’89’ invece il poker siglato da Zamanian, brava a girare in porta un cross di Monnecchi: primo gol in maglia viola per entrambe.