Primavera, Fiorentina-Lecce 1-0: Capasso freddissimo dal dischetto, vantaggio viola! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Lecce 1-0 (27′ Rig. Capasso)

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Gentile, Krastev, Lucchesi; Capasso, Berti, Amatucci, Harder, Kayode; Toci, Presta.

A disp.: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Sene, Vitolo, Favasuli, Caprini, Vigiani, Padilla, Nardi, Ievoli, Rubino, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani

42′ Corner di Vulturar a rientrare, prova a colpire Dorgu nel duello con Kayode ma finisce per impattare male, pallone che prende un po’ il volo e arrivano le manone di Tognetti che fa sua la sfera

39′ Seconda ammonizione in casa viola, è per Presta che stende Lemmens che lo aveva saltato

38′ E’ tornata anche la pioggia adesso, dopo che nella giornata di ieri Firenze e dintorni sono state letteralmente travolte dall’acqua, grandine compresa

36′ La Fiorentina imposta dal basso e ne scaturisce una gran bella azione, il cross di Gentile innescato da Capasso è però troppo lungo per Harder che si inserisce coi tempi giusti ma riesce solo a toccare con la testa, senza indirizzare verso la porta di Borbei

33′ Il Lecce tenta di farsi rivedere in avanti coinvolgendo anche Dorgu che entra dentro al campo scaricando bene poi per Berisha, tiro deviato che stava per favorire Corfitzen, Kayode è bravo ed attento nell’allontanare il pallone prima dell’arrivo del calciatore ospite

30′ Non abbassa i ritmi la Fiorentina che continua a fraseggiare e giocare con qualità. Gentile va al cross dopo l’ottimo lavoro spalle alla porta di Toci ma non trova Amatucci a centro area

28′ Vantaggio assolutamente meritato della Fiorentina Primavera di Aquilani, che ha iniziato col giusto piglia la sfida cruciale di alta classifica, riuscendo a trovare la rete dopo un approccio molto positivo

27′ GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Capasso incrocia e spiazza Borbei salendo a quota 5 gol stagionali! 1-0!

26′ Corner di Amatucci dalla parte opposta e fallo di Hasic ai danni di Krastev. Rigore per la Fiorentina!

25′ KRASTEV! Corner di Amatucci col destro a rientrare, Lucchesi fa da sponda e Krastev a centro area non riesce a dare la necessaria forza al pallone, permettendo la parata di Borbei

23′ Colpo al volto rimediato da Toci in duello aereo con Vulturar, il capitano viola ottiene il fischio arbitrale ma resta momentaneamente a terra, riuscendo poi a proseguire la gara

21′ Contropiede molto invitante per la Fiorentina che però gestisce molto male la situazione con Kayode, che servito da Capasso gioca di prima il pallone sbagliando completamente la scelta. Era una situazione di quattro contro due per i ragazzi di Aquilani

18′ Gentile finisce a terra dopo uno scontro con McJannet, non dovrebbe trattarsi di niente di grave per il difensore gigliato, che riesce a riprendere la propria posizione in campo

16′ Kayode salta secco il belga Lemmens che lo butta giù, guadagnando una punizione insidiosa per la Fiorentina quasi dal vertice sinistro dell’area di rigore leccese. Calcia male però Amatucci, con una traiettoria troppo bassa e debole, allontana ancora la minaccia la retroguardia salentina

15′ BURNETE! Ripartenza ospite e bel sinistro del romeno sul pallone in verticale dell’albanese Berisha: sfera alta, ma non di molto, sopra la porta viola difesa da Tognetti

14′ Capasso raccoglie una corta respinta di testa della difesa ospite dopo un cross di Gentile dalla destra, calciando però alto sopra la porta di Borbei

13′ Netto il predominio della Fiorentina che schiaccia il Lecce nella propria metà campo. Sempre pronto il club giallorosso e capolista del campionato a ripartire e ringhiare in contropiede

10′ Buon avvio di marca viola: Amatucci in profondità per Presta che mette in mezzo di prima intenzione col sinistro cercando un compagno a rimorchio, allontana la difesa leccese

8′ McJannet trattiene vistosamente Harder dopo uno stupendo duetto tra la mezzala viola e Capasso ma l’arbitro non lo ammonisce benchè l’intervento falloso fosse nettamente da ammonizione

7′ Brutto passaggio di Gentile per Harder che perde palla, Lecce che riparte e Krastev deve spendere il giallo dopo il dribbling dell’irlandese McJannet

6′ Prova l’azione personale Presta dopo un errore in costruzione di Vulturar, cerca di infilarsi in mezzo a Lemmens ed Hasic l’attaccante gigliato che però non penetra nell’area di rigore pugliese

3′ Bel pallone di Amatucci verso Capasso sulla destra, cross di prima del campano che però non imprime la giusta forza alla sfera col piede debole, Dorgu riesce a chiudere e ad allontanare

2′ Fallo di Amatucci sul danese Corfitzen che si accascia a terra. Dolorante l’attaccante scandinavo, che riceve ora le cure mediche dello staff salentino

1′ Partiti! FORZA VIOLA!