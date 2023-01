Primavera, Fiorentina-Sampdoria: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

La Fiorentina Primavera torna a misurarsi in campionato dopo il grande successo in Supercoppa contro l’Inter. L’entusiasmo, tuttavia, non deve distrarre i ragazzi di Aquilani: al Torrini arriva una Sampdoria abbordabile, in piena zona playout, ma che arriva da un’importante vittoria proprio contro i nerazzurri. Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la consueta diretta testuale. Il fischio d’inizio sarà alle ore 14:30.

