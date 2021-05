Primavera, Inter-Fiorentina 0-0 Secondo tempo in corso. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Inter-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (1-3-5-2): Fogli; Frison, Fiorini, Dutu; Pierozzi, Neri, Corradini, Bianco, Gentile; Munteanu, Spalluto.

A disp.: Luci, Dainelli, Chiti, Gabrieli, Ghilardi, Krastev, Milani, Amatucci, Agostinelli, Toci, Tirelli, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani.

53′ Kinkoue trattiene Munteanu e poi allontana anche la palla a gioco fermo. Inspiegabilmente però l’arbitro Cascone non ammonisce il roccioso difensore francese.

52′ Calcia col mancino a rientrare Oristanio, pallone pericoloso e teso che Dutu mette sopra la traversa.

50′ Si rompe la bandierina del guardialinee ed il gioco si interrompe momentaneamente per permettere allo staff di casa di ripararla.

49′ Ammonito Frison che trattiene l’uruguaiano Satriano che lo aveva bruciato in velocità.

46′ Cambio per l’Inter, dentro Oristanio, out Fonseca.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Decisamente positiva la prova della Fiorentina in casa dell’Inter nei primi 45 minuti. Nella ripresa i viola dovranno provare ad incidere sotto porta e fare bottino pieno, per allontanarsi dalla zona playout.

44′ Altra ottima chiusura del 2003 viola Gentile. L’ex Benevento sta disputando un’ottima gara sulla corsia di destra.

40′ SQUIZZATO! Destro velenosissimo del centrocampista di casa, la palla rimbalza beffarda ed ottimo Fogli che si distende e respinge bene il tiro molto pericoloso del calciatore interista.

38′ Wieser penetra in area gigliata superando Gentile e va al cross, ottima chiusura di Frison e poi Pierozzi, pallone in corner. Sugli sviluppi dell’angolo nessun problema per la difesa viola.

35′ SPALLUTO! Palla geniale di Neri con l’esterno a trovare Spalluto che brucia i centrali nerazzurri ma sull’uscita di Stankovic impatta male la sfera e non riesce a centrare la porta. Bene però la Fiorentina.

32′ Cartellino giallo per Bianco, che entra duro su Zannotti.

30′ Subisce un gol alla testa Neri dal trentino Wieser, ma non sembra essere niente di grave per il pisano, che si rialza e riprende il proprio posto in campo.

25′ MUNTEANU! Gran break di Bianco che spacca in due l’Inter, assist al bacio per Munteanu ma il 10 viola non controlla bene e facilita l’uscita di Stankovic, che mura il suo tiro da posizione defilata.

22′ Ben compatta la Fiorentina ed attenta ai due attaccanti nerazzurri, Satriano e Fonseca. Molto buona finora l’organizzazione della retroguardia viola, reduce da alcune prove rovinose.

18′ MUNTEANU! Fiorentina che sta crescendo. Il romeno lavora bene spalle alla porta e si libera del francese Kinkoue, conclusione potente dal limite dell’area deviata da Hoti, che si innalza e termina sulla parte alta della rete.

17′ BIANCO! Azione meravigliosa della Fiorentina, gran lancio di Frison per Munteanu che serve Spalluto in mezzo all’area, sponda perfetta del pugliese per l’accorrente Bianco, il cui tiro da posizione favorevolissima viene respinto dal kosovaro Hoti, che si immola e salva l’Inter.

14′ Le squadre giocano a specchio e saranno i duelli individuali a fare la differenza. Finora molto ben messe in campo entrambe le compagini, e gli spazi per incidere sono pochi.

11′ Pierozzi accelera a sinistra ed effettua un bel cross profondo, esce Stankovic ed allontana smanacciando, sugli sviluppi dell’azione stavolta è Gentile a crossare, mette in corner Sottini anticipando Spalluto.

8′ Entra robusta di Fonseca sul metronomo viola Corradini. Il centrocampista gigliato riesce però fortunatamente a riprendere il proprio posto in campo.

7′ Spinge con veemenza a sinistra l’Inter, cross di Vezzoni a centro area, sponda di Casadei e buona chiusura di Frison che allontana la minaccia.

5′ Bianco riparte bene palla al piede e viene steso da Squizzato. Servirà tanto la corsa del numero 8 viola oggi per far male all’Inter.

3′ Avvio molto buono della Fiorentina, che fraseggia bene e con personalità. Bel lancio di Neri verso Pierozzi, che impegna di testa Stankovic, azione che però sfuma per il fuorigioco dell’esterno viola.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre in campo! E’ quasi tutto pronto per l’inizio di Inter-Fiorentina!

Appena rientrata in zona play-out, la Fiorentina Primavera ha il dovere di ripartire dopo la sbornia post Coppa Italia e le sconfitte pesanti con Lazio e Genoa. Appuntamento odierno in casa dell’Inter, terza in classifica ma sconfitta all’andata per 2-1. Fischio d’inizio alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.