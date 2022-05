La Fiorentina Primavera perde malamente a Roma e non accede alla fase finale del campionato. Delusione enorme per Aquilani e i suoi ragazzi

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Roma-Fiorentina 4-1 (Capasso F 9°, Cassano R 18° e 66°, Pagano R 22°, Cherubini R 37°)

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Biagetti, Frison, Lucchesi, Bigozzi; Amatucci, Krastev, Corradini; Capasso, Toci, Distefano.

A disp.: Larsen, Romani, Koffi, Macchi, David, Neri, Egharevba, Seck, Sene, Fainello.

All.: Alberto Aquilani.

FISCHIO FINALE. Roma-Fiorentina 4-1. La Viola perde meritatamente al Tre Fontane e conclude qui il suo campionato. Niente play-off per il titolo per i ragazzi di Aquilani, che finiscono al settimo posto in classifica. Decisiva la sconfitta della scorsa giornata contro la Sampdoria e il suo conseguente sorpasso, oggi speranze svanite dopo pochissimi minuti. Fiorentina che può consolarsi con la vittoria della Coppa Italia, ma che ha comunque un po’ di amaro in bocca.

85° Altro piccolo brivido per i ragazzi di Aquilani. Colpo di testa del neo-entrato Costa, nessun problema per Fogli.

83° Sono esaurite anche le piccole reazioni d’orgoglio. Fiorentina che non ci crede più.

82° Sostituzione per la Fiorentina. Esce Ciro Capasso, entra Mattia Macchi.

79° Doppia sostituzione per la Roma. Escono Cassano e Satriano, entrano Costa e Padula.

78° Partita del tutto addormentata dalla capolista Roma. Fiorentina più che mai vicina a salutare la fase finale del campionato.

68° Tripla sostituzione per la Fiorentina. Escono Toci, Bigozzi e Krastev, dentro Sene, Larsen e Koffi.

66° GOL! ANCORA LA ROMA. È 4-1 per i giallorossi. Satriano, tutto solo in area, serve in mezzo Cassano che scarica facilmente alle spalle di Fogli. Notte fonda per la Fiorentina, speranze playoff quasi del tutto spente.

65° Toci! Chance da punizione per la Fiorentina, palla in area per Toci che stacca di testa, bravissimo Mastrantonio a parare.

63° Tentativi di spinta, soprattutto con Distefano, uno dei migliori, ma ritmo partita decisamente calato e Roma chiusa.

62° Cartellino giallo, ammonito Corradini della Fiorentina.

58° Cartellino giallo, ammonito Frison della Fiorentina dopo aver trattenuto Satriano.

56° Sostituzione per la Roma. Esce Di Bartolo, entra Verrengia.

50° Cartellino giallo, ammonito Pagano della Roma dopo un brutto intervento.

49° Il secondo tempo ricomincia come il primo: ricerca di spazi della Fiorentina, palla persa e rischio di subire un altro contropiede. Nient’altro da segnalare.

46° Si riparte! Dai Viola!

FINE PRIMO TEMPO. Roma in netto vantaggio sul 3-1. La Fiorentina fa fatica ad incidere e a creare pericoli, mentre i giallorossi hanno vita facile sulle ripartenze. È necessario cambiare qualcosa per trovare maggiore solidità e affondare.

45+1° Grave errore della difesa della Fiorentina, Satriano spreca una grande chance per il 4-1.

45° Concessi 3 minuti di recupero.

42° Cartellino giallo, ammonito Satriano della Roma.

41° Fiorentina che continua ad attaccare e gioca bene in fase offensiva. Malissimo dietro, troppi spazi lasciati per i contropiedi dei ragazzi di De Rossi.

38° Sostituzione per la Fiorentina. Fuori Lorenzo Lucchesi, dentro Andrei David. Subito un cambio offensivo per Aquilani, che cerca di riprendersi la partita.

37° GOL! DOPPIO VANTAGGIO DELLA ROMA. Contropiede giallorosso letale, Fiorentina posizionata malissimo. Gran passaggio di Cassano per Cherubini che chiude con un pallonetto e porta la sua squadra sul 3-1. Viola con le spalle al muro.

32° Toci! Grande occasione per la Fiorentina! Dopo una spinta propulsiva, Toci si trova davanti al portiere. Prova a scavalcarlo, ma la palla va di poco fuori dopo una piccola deviazione giallorossa.

27° Conclusione dalla distanza di Oliveras, parata di Fogli che evita il terzo gol subito. Molto meglio la Roma in questa fase di gara.

22° GOL! ROMA IN VANTAGGIO. Rigore trasformato da Pagano, Fiorentina che si fa rimontare in quattro minuti.

21° Calcio di rigore per la Roma. Travolto Cassano in area.

18° GOL! PAREGGIO DELLA ROMA. Su un pallone vacante, dopo una buona azione giallorossa, arriva Cassano che trova il pareggio. Tutto da rifare per i ragazzi di Aquilani, partita subito frizzante al Tre Fontane.

15° Roma un po’ in difficoltà, prova ad affacciarsi timidamente. Fiorentina che attende e tenta di ripartire in contropiede, pochi sussulti.

9° GOL! CAPASSO!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Tocco intelligente di Toci per Capasso che scarica alle spalle di Mastrantonio e segna il suo quarto gol stagionale. Ottima azione, Viola che sblocca subito il punteggio!

7° Meglio la Roma, ma pochissime emozioni

1° Si comincia! Forza Viola!

Ultimo episodio della stagione regolare per la Fiorentina Primavera, che lotta affinché non sia anche l’ultimo episodio dell’annata 2021/22: la squadra viola infatti ha ancora la possibilità di rientrare nelle prime 6 in zona play-off ma deve battere a tutti i costi la Roma capolista a Trigoria e sperare nella sconfitta della Sampdoria in casa con l’Inter. Obiettivamente difficile ma i ragazzi di Aquilani ci proveranno, per non lasciarsi questo piccolo rimpianto in una stagione che ha già portato due trofei. Fischio d’inizio alle 14 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.