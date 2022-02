Dopo un ottimo primo tempo, la Fiorentina Primavera esce da Reggio Emilia sconfitta per 3-0

Giornata di confronti con il Sassuolo, prima tocca alla Primavera di Alberto Aquilani che fa visita ai neroverdi al Mapei Football Center, per cercare di restare aggrappata alla zona play-off e dare continuità alla vittoria sull’Inter e al pareggio con il Cagliari. Appuntamento alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov; Gentile, Krastev, Romani, Kayode; Bianco, Corradini; Distefano, Agostinelli, Seck; Toci. A disp.: Fogli, Dainelli, Munteanu, Capasso, Egharevba, Favasuli, Gori, David, Neri, Biagetti, Amatucci, Koffi. Allenatore: Alberto Aquilani.

90’+5, triplice fischio finale. La Fiorentina di Alberto Aquilani esce sconfitta contro il Sassuolo per 3-0.

90′ Il Sassuolo cala il tris. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Flamingo batte nuovamente Andonov per la doppietta personale.

86′ Arriva il raddoppio del Sassuolo su rigore. Krastev tocca di mano in area e il direttore di gara assegna il penalty ai locali. Flamingo batte Andonov e raddoppia

84′ Ammonito Favasuli per un fallo su D’Andrea

81′ Si rifanno sotto i ragazzi di Aquilani. Ci prova il neo entrato Favasuli, conclusione alta.

71′ Altre sostituzioni per la Fiorentina: Amatucci, Munteanu e Egharevba per Agostinelli, Seck e Corradini.

68′ Cambio anche per Aquilani: dentro Favasuli al posto di Distefano.

65′ Brutto intervento di Kayode su D’Andrea: doppio giallo per il calciatore viola ed espulsione. Fiorentina incredibilmente in dieci uomini!

63′ Per il Sassuolo entrano Macchioni e Abubakar per Pieragnolo e Toure.

61′ Grande occasione viola! Distefano si libera del diretto marcatore, ma da ottima posizione, calcia alto.

55′ Ammonito Kayode per la Fiorentina.

51′ Si riversa in avanti la squadra di Aquilani. Cross di Seck per Toci che incorna di testa: grande risposta di Vitale che blocca in due tempi.

45′ Inizia il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo. Sassuolo in vantaggio sulla Fiorentina di Aquilani.

38′ Gol del Sassuolo! E’ Paz a portare in vantaggio i neroverdi con una conclusione dentro l’area di rigore.

34′ Traversa della Fiorentina! Gran pallone conquistato da Bianco che entra in area e calcia: solamente il montante gli dice di no!

30′ Agostinelli serve Seck sulla sinistra: L’esterno viola calcia, Vitale blocca.

22′ Grande occasione per la Fiorentina! Cross in mezzo, Di Stefano ci mette il destro. Sfera che finisce sul palo! Viola vicini al vantaggio.

20′ Tanti errori in fase di costruzione da parte di entrambe le squadre. Partita momentaneamente chiusa.

14′ Ammonito Aucelli del Sassuolo per simulazione.

12′ Match combattuto da entrambe le compagini, ma che si concentra in particolar modo a centrocampo.

7′ Sassuolo ancora dalle parti di Andonov: Pieragnolo scende sulla sinistra, sventa la minaccia la difesa viola.

3′ Ritmi decisamente molto alti nella primissima fase del match. Andonov esce alto e blocca tutto su un traversone pericoloso.

1′ Inizia il match!