Primavera, una strepitosa Fiorentina rifila cinque gol alla Juventus e la supera in classifica tornando in zona playoff

JUVENTUS-FIORENTINA 1-5 (15′ Berti, 20′ Vigiani, 35′ Hasa, 49′ Berti, 73′ Toci, 85′ Distefano)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Krastev, Lucchesi; Vigiani, Berti (87′ Presta), Amatucci, Falconi (80′ Vitolo), Kayode; Distefano (87′ Nardi), Toci (80′ Sene)). A disp.: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Baroncelli, Comuzzo, Harder, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani

93′ – Finisce qui! Una strepitosa Fiorentina batte 5-1 la Juve e la supera in classifica tornando in zona playoff

90′ Tre minuti di recupero

87′ Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Distefano e Berti, dentro Nardi e Presta

85′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Distefano! Fa tutto da solo l’attaccante viola che punta l’avversario, si sposta la palla sul sinistro in area e poi infila Vinarcik in uscita. 1-5

83′ Biagetti entra in area dalla destra e tenta il tiro da posizione molto defilata, ottima parata di Vinarcik a copertura del primo palo

81′ Angolo Juve, splendida uscita in presa di Martinelli

80′ Primi cambi nella Fiorentina: fuori Falconi e Toci, dentro Vitolo e Sene

76′ Dominio territoriale della Fiorentina

73′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Toci! Grande giocata di Distefano che imbuca per Toci, freddissimo davanti al portiere. 1-4

69′ Doppio cambio nella Juve: fuori Rouhi e Yldiz, dentro Moruzzi e Mancini

68′ Ora la Fiorentina prova ad addormentare la partita, la Juve quando recupera palla fa fatica a giocarla con ordine

64′ Doppio cambio nella Juve: fuori Ripani e Turco, dentro Doratiotto e Anghelè

63′ Suggerimento in area per Toci che tenta il tiro da posizione impossibile, palla fuori

61′ Grande giocata di Berti che viene steso da Hasa, nuovamente graziato dall’arbitro che tiene in tasca il cartellino. Sugli sviluppi dell’azione ci prova Falconi, blocca sicuro Vinarcik

58′ – Ammonito Krastev per perdita di tempo sul rinvio dal fondo

57′ Corner Juve, il pallone si impenna e Martinelli con coraggio esce guadagnando fallo

53′ Ora la Juve attacca a testa bassa, la Fiorentina continua ad aggredire con grande intensità

50′ Nell’occasione si infortuna Daffare, colpito involontariamente da Toci sull’uscita. Il portiere della Juventus esce e lascia il posto al numero dodici Vinarcik

49′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Berti! Domanico sbaglia completamente il retropassaggio e regala il pallone a Toci, che davanti al portiere appoggia per l’accorrente Berti il quale a porta vuota insacca con un tocco morbido. 1-3

47′ E’ partita forte la Fiorentina sotto il profilo del pressing, asfissiante nei confronti della Juve

45′ Si riparte con gli stessi ventidue in campo

SECONDO TEMPO

Fine primo tempo. Prima frazione stupenda a Vinovo, partita apertissima

45′ NONGE! Si mette in proprio il belga che accelera e poi calcia da posizione defilata, deviazione e angolo

45′ 1 minuto di recupero

44′ DISTEFANO! Apertura meravigliosa di Berti, Distefano vola a sinistra, stoppa, rientra e salta l’uomo ma trova un intervento eccezionale di Daffara che evita ancora il terzo gol viola

42′ Lucchesi in ritardo su Hasa, ammonizione per il difensore viola. In precedenze queste situazioni non sono costate il giallo ai calciatori bianconeri e questo va evidenziato

40′ DISTEFANO! Fa valere lo strapotere fisico e atletico Kayode sul versante mancino, il terzino viola sgasa, resiste alla marcatura e poi serve l’accorrente Distefano che conclude molto bene con forza e precisione, gran parata di Daffara che è reattivo e blocca anche il pallone

38′ FALCONI! Uscita a farfalle di Daffara, sfera che dopo una serie di rimpalli arriva a Lucchesi che scarica per la mezzala viola, tiro potente ma alto dal limite dell’area

37′ La Fiorentina si fa rivedere in avanti. Kayode si smarca a sinistra, Distefano lo serve e l’ex Gozzano ottiene un corner

35′ GOL DELLA JUVENTUS. Hasa spara all’incrocio dei pali il pallone con un autentico missile che trafigge Martinelli. Conclusione imparabile di collo pieno. Accorcia le distanze la Juve 1-2

33′ Reazione della Juve che ora spinge. Grande cambio di passo del belga Mbangula che se ne va a diversi giocatori viola trovando poi il fallo di Krastev proprio al limite dell’area gigliata. Punizione pericolosissima per la Juventus

32′ Battuta pessima di Rouhi con la sfera che viene messa prontamente fuori da Amatucci, che spazza via permettendo alla Fiorentina di uscire

31′ Bella giocata di Valdesi che salta secco Amatucci prendendosi il fallo. Punizione pericolosa per i bianconeri sul versante destro dell’area di rigore viola

29′ Fallo di Amatucci su Turco, punizione invitante per il mancino di Ripani che però viene murato dalla barriera viola. Hasa scivola al momento di battere il corner, sfera sul fondo

27′ Incursione di Rouhi che accelera ma viene schermato con grande tempismo dalla difesa viola. Molto attivo il terzino svedese a sinistra finora ma molto buono il lavoro della Fiorentina in contenimento

25′ Giallo per Yildiz, per proteste. Proteste a dir poco pretestuose considerato il fallo gigantesco fischiato ad Hasa, commesso su Amatucci

23′ Altro fallo nettamente da ammonizione, stavolta di Valdesi che trattiene nettamente Distefano, ma nemmeno l’ombra di un cartellino finora da parte dell’arbitro

22′ Grandissimo uno-due della Fiorentina di Aquilani che ora conduce di due lunghezze in casa della Juventus. Avvio ottimo, di rara concretezza e qualità della squadra viola

20′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Vigiani! Destro perfetto all’angolino dell’esterno viola che si avventa alla grande su una respinta di Yildiz e spara un gran tiro trafiggendo Daffara. 0-2

18′ Fallaccio di Domanico su Falconi, rischia il rosso il calciatore bianconero ma non si becca neanche il giallo. Surreale decisione del direttore di gara

18′ DISTEFANO! Ancora a sinistra, ancora con Distefano, la Fiorentina ha un’ottima occasione per segnare. Kayode smarca l’ala gigliata che però strozza troppa il tiro sul primo palo

17′ Distefano imprendibile per i giocatori bianconeri rimedia un paio di calcioni evidenti dagli avversari. Ripani in particolare ci va giù pesante ma evita il giallo

15′ GOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Berti! Destro incrociato perfetto della mezzala arrivata dal Cesena che controlla alla perfezione il cross di Distefano e infila la porta bianconera! 0-1!

13′ TURCO! Ottima manovra della Juventus e Turco dialoga bene nello stretto con Rouhi prima di scagliare il mancino, grande parata di Martinelli che legge la traiettoria e chiude la porta!

12′ HASA! Bella giocata del turco Yildiz che mette in mostra fisico e tecnica, bel cross della punta juventina che trova Hasa in area ma la conclusione volante del numero 10 termina alta

11′ Ottima chiusura di Krastev su Hasa, fa valere il fisico bulgaro che però poi sbaglia il passaggio per Kayode

8′ DISTEFANO! Si accende Distefano che in un fazzoletto si sbarazza di un paio di avversari ma poi allarga troppo e calcia da posizione un po’ defilata per trovare la porta, sfera sul fondo

7′ MBANGULA! Pericolosa la Juve dopo un errore grave in uscita di Berti, la squadra di Montero però non ne approfitta. Hasa serve il belga Mbangula che mette fuori di pochissimo. Grande rischio per la Fiorentina

5′ KAYODE! Stupenda manovra viola che parte come sempre da Amatucci, il centrocampista innesca Distefano che serve Toci, pallone della punta albanese per Kayode prontamente inseritosi a sinistra, cross basso insidioso su cui esce bene il portiere Daffara

3′ Avvio molto propositivo della Fiorentina. Prima un cross di Toci non trova nessun compagno al centro, quindi bella iniziativa di Vigiani sulla destra. Ritmo molto alto fin da subito

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tutto pronto per l’inizio di Juventus-Fiorentina. Squadre in campo

Da sempre una partita speciale, oggi ancora di più in ottica classifica. La Fiorentina Primavera va a Torino a sfidare la Juventus, per quello che è un vero e proprio scontro diretto. Vincendo, i ragazzi di Aquilani scavalcherebbero i bianconeri (momentaneamente a +2) e riconquisterebbero la zona playoff persa nel turno scorso. Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la consueta diretta testuale. Fischio d’inizio alle ore 18.

