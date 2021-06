Primo giorno di scuola: Gattuso a Firenze, il programma

E’ tutto pronto per l’inizio dell’era di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Il nuovo allenatore viola arriverà a Firenze in mattinata e si catapulterà subito nella nuova realtà, visitando il centro sportivo Davide Astori e prendendo conoscenza con tutte le strutture del club. Se ci sarà ulteriore tempo, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, si recherà anche al Viola Park in quel di Bagno a Ripoli. Per la presentazione ufficiale, invece, ci sarà da aspettare i primi giorni di luglio.

Ad accoglierlo ci saranno Joe Barone e Daniele Pradè, risultati decisivi nel blitz a Napoli dopo la fine del campionato per incassare il sì di Ringhio. La coppia mercato della Fiorentina ha illustrato a Gattuso i progetti per il futuro, riuscendo a convincerlo del fatto che la volontà di Commisso sia quella di spazzare via il ricordo delle ultime due stagioni.