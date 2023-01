Proc. Cistana: “Vorrebbe cambiare aria e giocare in Serie A”. Ritorno di fiamma per la Fiorentina?

In passato Andrea Cistana è stato accostato alla Fiorentina come possibile rinforzo per la difesa. L’ipotesi poi non si verificò, ma oggi il procuratore del difensore del Brescia Davide Lippi ha aperto a un suo trasferimento: “Andrea vorrebbe giocare in Serie A – ha detto al Giornale di Brescia – dopo tanti anni al Brescia è comprensibile che voglia provare altre esperienze”.

Per Cistana sarebbe in arrivo un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire se da parte di Fiorentina e Udinese oppure di una nuova pretendente. C’è da dire che il Brescia non ha intenzione di lasciar partire Cistana, ma potrebbe vacillare di fronte alla volontà del giocatore.