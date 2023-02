Proc. Mandragora a FN: “L’Europa con la Fiorentina e la Nazionale, ecco gli obiettivi di Rolando. E’ un giocatore importante e sa adattarsi a più schemi di gioco”

C’è spazio anche per gli obiettivi personali del giocatore con la Fiorentina nell’intervista di Giustino Mandragora a Fiorentinanews.com. Ecco di seguito le parole del padre ed agente del centrocampista gigliato Rolando Mandragora, che in mezzo al campo lotta per una maglia agli ordini di Italiano.

3) Rolando sembra formare un’ottima coppia con Amrabat nei due centrocampo. Secondo lei può fare di più la differenza come play o mezzala?

“Rolando è un giocatore importante e come tale si sa adattare bene ai due assetti. In carriera ha fatto bene con entrambi gli schemi. Ha fatto bene sia nel centrocampo a due come in quello a tre. Il mister saprà farlo rendere al massimo livello”.

4) Quali sono i suoi obiettivi personali e di squadra per questa stagione?

“Sicuramente con la Fiorentina centrare nuovamente l’Europa, sarebbe una buona cosa. Dal punto di vista personale certamente stare bene in salute e poi giocare un calcio importante , per poter dare anche soddisfazione ai tifosi viola. Ciò’ può permettergli di rientrare in ottica Nazionale. Questo è l’auspicio“.