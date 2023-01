Proc. Sirigu: “La Fiorentina lo seguiva da anni: Salvatore viene col giusto rispetto per fare una concorrenza sana a Terracciano. Napoli? Vi dico cosa mi ha detto Giuntoli”

Giovanni Branchini, procuratore di Salvatore Sirigu, è stato intervistato da Radio Bruno per raccontare il passaggio dell’ex portiere del Napoli alla Fiorentina:

“Ha tanta esperienza e amore per il suo lavoro: arriva con felicità. Il flirt con la Fiorentina è durato anni, anche in passato ci avevamo parlato e la piazza era gradita. Salvatore ambisce ad esser preso in considerazione e lottare per il posto da titolare. Ma viene col giusto rispetto per Terracciano, spera di essere utile per fare una concorrenza sana“.

E ancora: “E’ un ragazzo diretto e sincero. Avendo esperienza è naturale che si crei un certo rapporto coi compagni. Giuntoli mi ha detto che è stato utilissimo per far capire il valore della squadra al gruppo del Napoli“.