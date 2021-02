Proc. Veretout: “Il Napoli lo vuole dai tempi della Fiorentina, ma Ancelotti…”

Il procuratore dell’ex Fiorentina Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha rivelato un aneddoto di mercato durante l’intervento a Voce di popolo – Si gonfia la rete, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

Queste le sue parole: “Con Gattuso ho un ottimo rapporto, per lui il giocatore ideale per il 4-2-3-1 era proprio Veretout. Era la priorità per lui e Giuntoli, ma economicamente è successo quel che è successo. Pazienza: il Napoli più di questo non poteva fare. Giuntoli lo voleva anche quando era alla Fiorentina, ma Ancelotti non l’ha voluto. In estate il Napoli lo voleva a tutti i costi, ma non ci sono stati i presupposti per la pandemia. Non posso rimproverare niente: se il Napoli avesse venduto Koulibaly, avrebbe investito quei soldi su Jordan“.