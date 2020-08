Prontera e una gara senza sbavature. Un fischietto pronto per giocarsi le sue chance

L’ultima sfida di campionato tra Spal e Fiorentina è stata diretta da Alessandro Prontera, salentino di origine ma appartenente alla Sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Robilotta e Sechi, al VAR Piccinini. Gara che a livello di obiettivi aveva poco da chiedere per entrambe le squadre, soprattutto per i padroni di casa con la testa già in vacanza. Prontera, alle primissime esperienze nella massima serie dirige con attenzione e senza mai strafare, estrae due cartellini gialli uno nel finale del primo tempo a Fares che trattiene platealmente Agudelo e l’altro al novantesimo all’inidirizzo di Chiesa per un’entrata inutile ai danni dell’ex viola Dabo. Entrambe decisioni opportune e corrette, nessun dubbio anche sulla concessione del rigore per la Fiorentina in pieno recupero con Bonifazi che in modo scoordinato colpisce e atterra Chiesa. Per il giovane arbitro sicuramente non è stato un test affidabile visto il clima gara da amichevole estiva, ma ha dimostrato sicuramente di potersi giocare le sue chance per la prossima stagione.

