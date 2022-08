Pronti, via: Barak subito titolare contro il Napoli? Italiano ci pensa

Potrebbe essere più di un’idea, scrive il Corriere dello Sport, per Vincenzo Italiano quella di lanciare del primo minuto il neo acquisto viola Barak. Contro il Napoli la Fiorentina scenderà in campo con diversi assenti, tra cui Nico Gonzalez e Duncan. Gli impegni fitti si fanno sentire e un inizio di stagione così tosto ha lasciato il segno.

Per questo in mezzo al campo potrebbe esordire dal primo minuto proprio il giocatore ceco arrivato a Firenze da poche ore. Con lui Amrabat e uno tra Bonaventura e Mandragora. Sarà subito pronti via per il nuovo fantasista gigliato?

.