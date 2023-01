Pronto all’uso e dal costo contenuto: Ecco l’identikit del nuovo, possibile, attaccante della Fiorentina

L’indirizzo di mercato da parte della direzione tecnico della Fiorentina potrebbe cambiare in modo repentino visto quanto sta succedendo alla squadra.

Messo da parte il nome di Henry del Verona (per il francese è probabile un lungo stop dopo l’infortunio contro il Lecce), le candidature in attacco, in Italia, che restano da monitorare sono quelle di Andrea Petagna del Monza (di proprietà del Napoli, che però starebbe spingendo per cambiare aria) e di Federico Bonazzoli della Salernitana (seguito anche dalla Lazio) che tuttavia i campani intendono cedere solo a fronte di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Non è da scartare il fatto che alla fine una soluzione potrebbe arrivare dall’estero, a patto che questo giocatore (ancora da individuare) garantisca in partenza due condizioni: essere pronto all’uso e avere un costo contenuto. Lo si legge ancora sulla fonte citata.