Pronto un contratto super per Vlahovic: Le cifre del possibile accordo

Rino Gattuso ha fatto di Vlahovic subito il centro delle idee e su quel centro ha impostato il buon esito del confronto con Rocco Commisso, non a caso infatti trasformato in due firme sul contratto per la soddisfazione reciproca. Perché il presidente viola sta provando a fare di Dusan il “simbolo” della nuova Fiorentina. Compito affatto facile quello a cui è chiamato Commisso e in queste settimane ne ha avuto la riprova. Paradossalmente, o forse no, ogni gol di Vlahovic aumentava le difficoltà funzionando da calamita per le società più importanti d’Italia e d’Europa, naturalmente attratte da questo giovanissimo bomber che cresceva di settimana in settimana fino a diventare uno dei cannonieri più prolifici della Serie A. Non è stato però con l’aumentare delle prodezze del centravanti che la Fiorentina ha bussato alla porta di Darko Ristic, il procuratore, visto a Firenze giusto un paio di settimane fa, sempre con la stessa intenzione: allungare il rapporto, riconoscere al 21enne ex Partizan i meriti di una “esplosione” evidente e, soprattutto, quelli della salvezza. Per lui è pronto un contratto da big molto articolato nei numeri e nella formula (clausola rescissoria compresa), con cifre a salire più bonus da tre milioni a stagione fino al 2026. Insomma, un trattamento super per un attaccante che super sta diventando. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.