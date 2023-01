Proseguono i contatti per Cittadini, ma per la difesa viola c’è un’idea nuova che guarda in casa Spezia

Dopo la carrellata sui nomi in uscita, La Nazione mette in evidenza anche quelli che possono essere i profili seguiti dalla Fiorentina per il mercato di gennaio. Continuano infatti i contatti con l’Atalanta per liberare subito il difensore Giorgio Cittadini dal Modena per farlo arrivare in prestito con diritto di riscatto in viola. Il suo profilo intriga parecchio la dirigenza viola che sta cercando di fare leva sul club orobico.

Il quotidiano sottolinea che sembra esserci anche una nuova idea. per la difesa. Si tratta di Emil Holm, classe 2000 e terzino titolare dello Spezia, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio e chiesto informazioni. Confronto con l’Atalanta per la Fiorentina: Nerazzurri aprono al prestito per Cittadini. In attacco una sorpresa per i viola? Sondaggi per Cabral