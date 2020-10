Pruzzo: “Gli errori di Kouame hanno vanificato il lavoro di Iachini. Vlahovic? Non si può aspettare per dieci anni”

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio per parlare dei temi del momento di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Le ambizioni della Fiorentina e di Firenze sono quelle di arrivare non dico tra le prime quattro, ma comunque in zona Europa. Attaccanti? Le frasi di Pradè sono state dette per dare morale e difendere i giovani presenti nella rosa. A cose normali Kouame avrebbe fatto 5 gol e sarebbe il capocannoniere della Serie A. Questo vanifica anche il lavoro di Iachini, che sta pagando degli errori clamorosi da parte dei suoi giocatori. Vlahovic è al secondo anno in Serie A, non si può aspettare per dieci anni come ha fatto la Roma per Under o Kluivert. Che di fatti sono stati puntualmente ceduti”.