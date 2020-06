Pucci: “Il tifo viola è stanco di sentire questo rimpallarsi di responsabilità. Firenze ha bisogno di uno STADIO”

In merito alla questione STADIO, il Presindente dell’ACCVC Filippo Pucci è intervenuto così a Radio Bruno: “La manifestazione di venerdì è libera per tutti i cittadini, tifosi e non. Il tema stadio deve essere centrale, sia che riguardi il rifacimento del Franchi sia che si voglia puntare definitivamente su un nuovo impianto. Firenze ha bisogno di uno stadio, o rifatto o nuovo. Il tifo viola è stanco di sentire questo rimpallarsi di responsabilità“.

