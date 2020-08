Pulgar e le chiavi del centrocampo viola. Il futuro del cileno nel progetto Fiorentina e le richieste dalla Spagna

Come già noto il Real Betis sembra esser interessato al centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar. Il perno cileno piace a Manuel Pellegrini, che lo vuole nel suo nuovo progetto sportivo. il club spagnolo ha presentato al club viola una prima offerta di quasi 9 milioni di euro. Difficile però che la squadra di Commisso si privi del giocatore per una cifra del genere, visto che appena un anno fa Pulgar è stato prelevato dal Bologna per circa 10 milioni di euro. Ricordiamo che il cileno è anche nell’orbita dell’Atlético Madrid, quindi per convincere il giocatore e sopratutto la Fiorentina servirà un’offerta sicuramente più alta.

Nonostante la stagione non sia stata delle più convincenti infatti, Pulgar ha comunque appena 26 anni, ha giocato complessivamente 37 partite nella stagione appena conclusa, vantando 6 assist e 7 gol, anche se tutti da dischetto. Giocatore con buoni margini di crescita sul quale la società viola dovrà decidere se puntare o meno.