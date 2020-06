Pulgar non convince? Una squadra inglese prova ad approfittarne ed è pronta a fare la sua offerta

Erick Pulgar non ha certo brillato in questa stagione con la maglia della Fiorentina. Notizia che è arrivata anche in Inghilterra, dove secondo i media britannici c’è una squadra pronta a fare sul serio per strapparlo ai viola. Si tratta del West Ham, che a breve potrebbe presentare alla Fiorentina un’offerta di 12 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe di realizzare una piccola plusvalenza, ma sappiamo bene che da quando è arrivato Commisso questa non è una necessità. Difficile che la Fiorentina si privi di Pulgar dopo appena un anno, considerando anche che poi bisognerebbe sostituirlo. Il West Ham sembra però determinato a non mollare la presa, vedremo cosa succederà nel prossimo mercato.

