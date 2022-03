Pulgar positivo al Covid-19: salterà la partita contro il Brasile

Con un comunicato ufficiale la Nazionale del Cile ha fatto sapere della positività al Coronavirus di Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina in prestito al Galatarasay. Il giocatore cileno sta bene ed è stato posto in autoisolamento. Sarà dunque costretto a saltare la prossima gara in programma domani contro il Brasile, valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

🚨 Informamos el parte médico del seleccionado Erick Pulgar.https://t.co/BYmC5iwO4V — Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2022