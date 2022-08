Pulgar: “Quando ho saputo che potevo venire al Flamengo ho iniziato a raddoppiare gli allenamenti. È la prima volta che vedo tifosi così appassionati”

L’ex centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar, arrivato da pochi giorni al Flamengo, si è presentato in conferenza stampa raccontando il suo approdo nel club di Rio de Janeiro: “Sono un giocatore che parla poco fuori dal campo. Ringrazio solo la società per tutto lo sforzo che ha fatto per prendermi. Quando mi hanno detto che potevo venire al Flamengo sono sempre stato sempre disponibile. Sono molto contento. È la prima volta che vedo tifosi così appassionati della loro squadra”.

E prosegue: “Dopo le vacanze mi sto allenando molto. Quando ho saputo che potevo venire qui ho iniziato a prepararmi il doppio. Mi sento molto bene fisicamente e sono a disposizione dell’allenatore”.