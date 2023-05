Punizioni invertite, cartellini rimasti nel taschino e errori tecnici evidenti: La prestazione insoddisfacente dell’arbitro di Fiorentina-Udinese

La partita tra Fiorentina e Udinese è stata arbitrata da Daniele Paterna della sezione di Teramo.

Una prestazione, quella del fischietto abruzzese, davvero insoddisfacente. E questo non tanto per le decisioni arrivate negli episodi più significativi della gara (dove in parte è stato aiutato anche dalla tecnologia), quanto per tutto il resto. Punizioni letteralmente invertite, ammonizioni rimaste nel taschino e anche una punizione fatta battere all’Udinese senza fischio arbitrale dopo l’ammonizione affibbiata a Milenkovic. Insomma errori tecnici evidenti e banali allo stesso tempo.

Comunque, gol non assegnato alla Fiorentina. C’è un offside di Kouame, servito da Ikone, che ha un piede oltre Pérez. Nella stessa azione, tra l’altro, Silvestri aveva steso anche lo stesso Kouame.

Nel secondo tempo Lovric va giù dopo un incrocio con Castrovilli, il contatto è leggero, il giocatore dell’Udinese si lascia cadere e, almeno stavolta, Paterna giudica bene il tutto.