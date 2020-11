Quando il rinnovo fa felice il proprio club: l’esempio Camavinga e la voragine di distanza da Chiesa

Un po’ come Chiesa, anche Eduardo Camavinga, grandissimo talento del Rennes, era in scadenza nel 2022: secondo L’Equipe però il francese rinnoverà presto fino al 2023 proprio per agevolare il suo club. A 18 anni d’altronde è già titolarissimo nel suo club, anche in Champions League, ma soprattutto nella Francia. L’accordo prevedrà anche una cessione nei prossimi mesi ma ad un prezzo sicuramente maggiorato dato che il Rennes avrà il coltello dalla parte del manico e il tutto avverrà nella massima serenità e soddisfazione delle parti. Un atteggiamento ed un epilogo ben diversi da quello scelto da Chiesa per il suo saluto alla Fiorentina.

