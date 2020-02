Quante offese dai milanisti per Cutrone! La sua colpa? Aver esultato per il rigore conquistato FOTO

Ha cambiato decisamente la partita ieri Patrick Cutrone, al momento del suo ingresso in campo, in particolare quando si è conquistato il rigore dell’1-1 a cinque minuti dalla fine. Nonostante il suo amore per il Milan, affermato a più riprese, l’attaccante viola ha esultato da professionista qual è, per l’ottimo apporto dato alla causa in quel momento. Un particolare che però non è andato giù a molti “tifosi” rossoneri, che si sono scagliati contro di lui su Instagram, a commento di una foto di ben cinque giorni fa, che nulla aveva a che fare insomma con l’accaduto. Questo un piccolo estratto, tra cui anche una risposta dello stesso Cutrone ad una persona che inneggia addirittura al Coronavirus: