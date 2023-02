Quarta e Milenkovic chiamati al riscatto in difesa: si parte con l’ex di nome Dusan

Guarda un po’ chi c’è? Dopo gli acciacchi fisici Dusan Vlahovic è da poco tornato a disposizione di Allegri e della Juventus e, vista anche l’assenza di Milik, partirà da titolare contro la Fiorentina, da super ex. In realtà, con tutta probabilità, in campo ci sarà anche Federico Chiesa, facendo sì che domenica sia la prima volta che i due, da quando sono a Torino, affrontano la Fiorentina insieme la Fiorentina.

Torniamo al serbo, però, perché è lui che la difesa viola dovrà tenere maggiormente sotto controllo. Reduce dalla doppietta contro la Salernitana, sarà osservato speciale da Milenkovic e Quarta, che lo conoscono e formeranno la coppia difensiva viola domenica.

Ci sarà obbligatoriamente da fare meglio rispetto alle ultime uscite. Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, in tutte le competizioni la Fiorentina subisce gol da otto partite consecutive, mantenendo la porta inviolata solo una volta nelle ultime dieci. Sarà l’occasione per tornare a fare punti, nonostante contro le big la Fiorentina abbia ultimamente faticato a trovare il bottino pieno.